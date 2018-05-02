В Радищевском районе Ульяновской области легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал.

В Радищевском районе Ульяновской области легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал. Такие данные сообщает УМВД по региону.Как уточняется, ДТП произошло в 3:30 на 27 километре автодороги Сызрань – Саратов. Водитель автомобиля ВАЗ-111830, не справившись с управлением, столкнулся с КамАЗом, стоящим на проезжей части с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией.В результате столкновения водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Еще одного пассажира госпитализировали, передает агентство "Интерфакс".