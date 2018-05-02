Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес операцию из-за осложнения гайморита. Избежать страшных последствий спортсмену помогла его жена Татьяна Тотьмянина, которая настояла, чтобы он показался врачам.

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес операцию из-за осложнения гайморита. Избежать страшных последствий спортсмену помогла его жена Татьяна Тотьмянина, которая настояла, чтобы он показался врачам.Алексей Ягудин уверен, что от страшных последствий осложнения гайморита – вплоть до слепоты – его спасла настойчивость жены. "Тане тогда сделали третью операцию на ноге, и она настояла: "Леша, ты все равно меня забираешь из больницы. Зайди к лору!", – рассказал фигурист в интервью порталу .Врач сразу стал настаивать на госпитализации, однако спортсмен тянул с операцией. "Шли гастроли ледового шоу Ильи Авербуха. Илья столько добра сделал для каждого из нас, членов его коллектива! У меня просто не было морального права сказать: "Илюх, заканчивай тур сам, а я пойду оперироваться…", – отметил Алексей Ягудин.Однако спортсмен все-таки дошел до хирургов и получил квалифицированную помощь. "На данный момент все хорошо, операция в прошлом. Хорошо, что ее успели сделать вовремя, если бы еще чуть-чуть промедлил, то, как говорят врачи, мог и ослепнуть", – подчеркнул фигурист.Сейчас спортсмен не только участвует в ледовых представлениях, но и ведет шоу "Ледниковый период. Дети", читает лекции, выступает в театре и опрашивает звезд спорта в рамках собственной передачи. А вот своих детей фигурист отдавать в спорт не намерен, предпочитая, чтобы они больше учились. "Образованный и умный человек пригодится всегда и везде", – объяснил свое решение Алексей Ягудин.