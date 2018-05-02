Бразильский нападающий московского футбольного клуба Локомотив Ари рассказал о том, как завести друзей в России. По словам бразильца, главные способы – это футбол и алкоголь. При этом форвард отметил, что сам не пьет.

Бразильский нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Ари рассказал о том, как завести друзей в России. По словам бразильца, главные способы – это футбол и алкоголь. При этом форвард отметил, что сам не пьет."Через футбол здесь подружиться легче всего, — сказал Ари, которого цитирует Sportbox.ru. — За пределами команды у меня тоже есть друзья, но мне потребовалось достаточно много времени, чтобы завести их. Я сам не пью, но алкоголь – это, определенно, лучший способ, чтобы завести здесь друзей".