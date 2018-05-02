Американский рэпер Канье Уэст рассказал СМИ, что в 2016 году после проведения процедуры липосакции впал в зависимость от опиоидов и даже вынужден был пройти курс реабилитации.

Американский рэпер Канье Уэст рассказал СМИ, что в 2016 году после проведения процедуры липосакции впал в зависимость от опиоидов и даже вынужден был пройти курс реабилитации.Музыкант рассказал, что не хотел, чтобы его называли толстым, поэтому сделал липосакцию. После операции ему прописали опиоиды. "Я был зависим от опиоидов", — рассказал Уэст изданию TMZ.По словам рэпера, после процедуры у него быстро развилась зависимость от препарата. Когда препарат, выписанный врачом, закончился, Уэст попытался получить его от своего "обычного поставщика конопли", но ничего не получилось. А спустя два дня музыканта госпитализировали, и он прошел курс реабилитации.Канье Уэст – американский рэпер, хип-хоп исполнитель, композитор, продюсер и дизайнер, напоминает РИА Новости. Уэст известен своими откровенными высказываниями в социальных сетях и на мероприятиях, что уже не раз приводило к скандалам.