Космонавты с Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили команду SMP Racing с началом сезона и пожелали ей удачи. Об этом сообщает телеканал Россия 24. Новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) стартует 2 мая в Бельгии.

Космонавты с Международной космической станции Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили команду SMP Racing с началом сезона и пожелали ей удачи. Об этом сообщает телеканал "Россия 24". Новый сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) стартует 2 мая в Бельгии.Команду будут представлять два экипажа. В одном из них выступит чемпион мира по автогонкам в классе "Формулы 1" британец Дженсон Баттон, первый российский пилот в "королевских гонках" Виталий Петров и еще один известный россиянин Михаил Алешин, который ранее выступал в американской серии Indycar.