Ведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал удивительную историю про родного отца популярного актера Владислава Галкина. Мужчина никогда лично не встречался с сыном и даже не знал, что он у него есть, пока звезда российских экранов ни погибла в 2010 году.

Ведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал удивительную историю про родного отца популярного актера Владислава Галкина. Мужчина никогда лично не встречался с сыном и даже не знал, что он у него есть, пока звезда российских экранов ни погибла в 2010 году.Владислав Галкин отличался редким талантом наполнять собственной харизмой любого персонажа, которого он играл на экране. За это миллионы зрителей любили актера. Среди них был и уроженец Омска Георгий Черкасов. Самое удивительное, что когда он смотрел на экран, то даже не подозревал, что в кадре его родной сын.С матерью Владислава Галкина Еленой Демидовой мужчина познакомился в поезде, на котором оба ехали в командировку в Екатеринбург (тогда еще он носил название Свердловск). Между ними вспыхнул страстный мимолетный роман. В последствии Георгий Черкасов часто вспоминал об этом и корил себя, что так и не отыскал возлюбленную. "Представлял, что же она думала обо мне – том парне, который неделю с ней встречался, а потом пропал", – приводит Андрей Малахов слова родного отца Владислава Галкина.Однако половину своей жизни мужчина даже не подозревал, что та связь закончилась рождением ребенка, передает . Правду он узнал только после смерти сына в 2010 году. По телевизору Георгий Черкасов увидел сюжет о родителях актера – приемном отце Борисе Галкине и матери Елене Демидовой. "Я как услышал ее фамилию, двое суток не мог прийти в себя. Это же моя Леночка!", – рассказал мужчина.Сопоставив даты рождения Владислава и время их романа он понял, что у его рожденных в браке сыновей все это время был брат. Георгий Черкасов долго не решался проявиться и попытался напомнить о себе только тогда, когда узнал о страшной болезни Елены Демидовой. Он даже приехал к ней в Псковскую область, однако встреча так и не состоялась, а через месяц женщина умерла.Но и после этого мужчина не стал делиться своей историей со всем миром. Он объясняет это тем, что не хотел наносить травму приемному отцу своего сына, Борису Галкину. И только сейчас, когда у 70-летнего актера в браке с певицей Инной Разумихиной родилась долгожданная дочь, Георгий Петрович решился на признание.