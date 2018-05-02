Звезда шоу Битва экстрасенсов Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о том, что скоро ей предстоит отправиться в Германию. Белая ведьма не знает, какой она вернется на Родину, поэтому старается наслаждаться каждым прожитым днем.

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о том, что скоро ей предстоит отправиться в Германию. Белая ведьма не знает, какой она вернется на Родину, поэтому старается наслаждаться каждым прожитым днем.Страдающая от тяжелого врожденного заболевания Николь Кузнецова ложилась под нож хирурга более 200 раз, однако по-прежнему может разговаривать только шепотом. В прошлый раз она отправилась в Германию на очередную операцию, однако тогда врач отказался проводить необходимые манипуляции.Теперь звезда "Битвы экстрасенсов" намерена вновь ехать в страну Гете и Шиллера. По всей видимости для того, чтобы закончить начатое. Впрочем, в благополучном исходе этого мероприятия колдунья совсем не уверена. "Совсем скоро я уеду в Германию... и не знаю какой вернусь от туда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram."Пока стараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым днем, каждым близким человеком, каждой мелочью, которая окружает меня... Я люблю свою жизнь и ни о чем никогда не жалею. Оглядываясь назад я анализирую события и поступки и понимаю, что все идет так, как должно быть!", – подчеркнула экстрасенс.Николь Кузнецова посоветовала и другим любить все вокруг и ценить прикосновения жизни. Напоследок она призвала беречь своих друзей. "Настоящую любовь сложно встретить, и не важно любовь эта к своему партнеру или к подруге...!", – уверена колдунья.Напомним, из-за врожденного заболевания Николь Кузнецова может разговаривать только шепотом. а дышать – через трахеостомическую трубку. Это, однако, не мешает ей вести активный образ жизни. Колдунья стала настоящей звездой шоу "Битва экстрасенсов". Кроме того, она счастлива в браке и воспитывает двух детей.