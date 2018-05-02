Злоумышленница, работавшая в магазине менеджером, предоставляла товар в другой продуктовый магазин для дальнейшей реализации, присваивая денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали бывшего менеджера одного из столичных супермаркетов по подозрению в присвоении продукции.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из супермаркетов столицы. Как сообщил мужчина, в ходе ревизии выявлен недостаток алкогольных напитков и другой продукции на сумму около 370 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы. Как установлено, подозреваемая, работавшая в данной организации менеджером, пользуясь служебным положением, в течение нескольких дней предоставляла товар в другой продуктовый магазин для дальнейшей реализации. После продажи товара она присваивала денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29