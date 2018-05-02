Президент США Дональд Трамп фактически объвил на весь мир о начале Третьей мировой войны. Правда, сделал он это не сам, а устами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в разработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву и стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской республики. Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии не получится. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой глобальной войны.

Президент США Дональд Трамп фактически объвил навесь мир о начале Третьей мировой войны. Правда, сделал он это не сам, а устамипремьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран вразработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву истоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламскойреспублики. Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстояниине получится. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что можетпривести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новойглобальной войны."Иран лжет", – громогласно заявилНетаньяху. 30 апреля глава израильского кабмина выступил с обращением, гдеобвинил исламскую республику в сокрытии архивов по якобы разрабатываемому ядерному оружию.По его словам, разведка Израиля раздобывала"полтонны материалов", в том числе 100 тысяч файлов, которыедоказывают, что у Тегерана была программа по разработке оружия массовогоуничтожения, а сделка, заключенная между исламской республикой и Западом в 2015году, была основана "на лжи и обмане".Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий(СВПД) между Ираном и "шестеркой" международных посредников, включаяРоссию. Тегеран взял на себя обязательство отказаться от ядерных разработок, ав обмен администрация тогдашнего президента США Барака Обамы обещала постепенноснять санкции с республики.Ситуация резко изменилась после прихода в Белый домДональда Трампа. Республиканец еще на протяжении своей предвыборной кампаниикритиковал достигнутое соглашение, утверждая, что оно принесет пользу толькоИрану, тогда как США и их союзники на Ближнем Востоке останутся в проигрыше.Ядерную сделку, заявлял он, необходимо отменить. Ну или, как минимум,"исправить".Выступление Нетаньяху можно считать еще одним, но наэтот раз решительным шагом по направлению к полному демонтажу договоренностей трехлетней давности.Вряд ли израильский премьер осмелился бы на столь серьезный шаг без одобрения"старшего брата" – Соединенных Штатов. А раз так, то в Вашингтоне, повсей видимости, все-таки решили переиграть ситуацию на 180 градусов.В серьезности намерений Белого дома сомневаться неприходится. Последнее время риторика Трампа и представителей его администрациистановилась все более радикальной и воинственной. Ситуацию вокруг СВПДамериканский лидер после искрометного перфоманса Нетаньяху назвал"неприемлемой". При этом ранее он даже озвучивал конкретную дату,когда США выйдут из ядерной сделки – 12 мая.К этой дате в Тель-Авиве усиленно готовятся. На дняхпарламент страны – Кнессет – дал право президенту и премьер-министру "вэкстренных случаях" объявлять войну и начинать военные действия безсанкции законодателей. Очевидно, что происходящее – не что иное, как подготовкак войне. Как говорил один русский классик, если на стене висит ружье, значит,она обязательно рано или поздно выстрелит. Ружье уже повесили, ждем нажатия наспусковой крючок.О скорой эскалации в Вашингтоне говорить уже нестесняются. Телеканал NBC сообщил на днях, что три высокопоставленных американскихчиновника заявили, что конфликт между Ираном и Израилем находится на первомместе в списке потенциальных вооруженных столкновений.Тель-Авив обвиняет Тегеран в разработке ядерногооружия, что, по мнению Израиля, несет для него смертельную угрозу, а также апеллируетк связям Ирана с палестинцами и шиитской ливанской организацией "Хезболла"– злейшим врагам еврейского государства. Иран же по-прежнему считает Израильоккупантом Палестины и обвиняет Тель-Авив в ведении подрывной деятельностипротив шиитов Ближнего Востока.Обе стороны уже фактически воюют на территорииСирии. Тегеран поддерживает правительство Башара Асада, а также сражающиеся на егостороне шиитские военизированные формирования, в том числе"Хезболлу". Последние успехи Дамаска и разгром вооруженной сирийскойоппозиции поставили Израиль перед перспективой дальнейшего укрепления Ирана вСирии и выходу его сателлитов непосредственно к границам Израиля. Такого вТель-Авиве допустить не могут. Такой исход событий будет крахом ближневосточнойполитики Нетаньяху, который на протяжении всей сирийской войны косвенноподдерживал различные оппозиционные группировки, в том числе откровенных исламистов.Таким образом, Ближний Восток и весь мир оказалисьперед лицом нового конфликта. Война между Израилем и Ираном вряд ли останетсяделом двух государств. За спиной Израиля стоят Соединенные Штаты, а президентДональд Трамп вряд ли упустит благоприятной возможности разделаться со своимзлейшим оппонентом в регионе под предлогом разработки им ядерного оружия. Зубна Тегеран точит и Саудовская Аравия. Эр-Рияд в настоящее время увяз в войне вЙемене, где ему противостоят отряды повстанцев-хуситов, поддерживаемыхТегераном. В случае большой заварушки стоит ожидать также активизации Интифады– борьбы палестинцев против Израиля, новые столкновения в Ливане между"Хезболлой" и Тель-Авивом. Скорее всего, не останется в стороне иЕвропа, которую американцы заставят принять участие в войне в качестве доказательства своей преданности и лояльности, как это было в ходе недавнего ракетного удара по Сирии.Как в такой ситуации не вспомнить зловещиепредсказания американского проповедника Ирвина Бакстера. Ровно годназад он заявил о неизбежности Третьей мировой войны, в которой, по его словам,погибнут более двух миллиардов человек. Новая глобальная бойня, сказал Бакстер,начнется в Ираке, который географически находится как раз между Израилем и Ираном.Еще большее беспокойство вызывают недавние откровения предсказателя Горацио Вильегаса, которыйутверждал, что Третья мировая начнется 13 мая – к 100-летнему юбилею последнегоявления Девы Марии в португальском городе Фатима. На 12 мая, напомним, запланированвыход США из ядерной сделки с Ираном.Но глобальным конфликт станет только в случаеучастия в нем России. Москва является ситуативным, но все-таки союзником Тегеранав Сирии. У России есть в арабской республике собственные воинские контингенты,и в случае, если они так или иначе будут задеты в пылу ирано-израильской войны,нашей стране придется вмешаться в конфликт.Тем не менее, пока ситуация окончательно не вышлаиз-под контроля, позиции Москвы выглядят довольно благоприятными. Россия,очевидно, пока не стремится занимать ту или иную сторону конфликта, а значит,оставляет себе широкое поле для маневра.После своих обличительных речей Нетаньяху кинулсязвонить президенту Владимиру Путину. На официальном сайте Кремля опубликованодовольно скупое в плане информативности сообщение о переговорах. Стороныобсудили сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, продолжили обмен мнениями и условились о дальнейших личных контактах. Все.Но в самое интересное обывателя, как обычно, непосвящают. Все главные дела, как правило, ведутся без широкой огласки, а об ихрезультатах мы узнаем уже по факту.Очевидно, что сейчас за симпатии России,которая за последние несколько лет стала ведущим игроком на Ближнем Востоке,развернется самый настоящий торг. Тель-Авив и Тегеран заинтересованы вблагоприятной для себя позиции Москвы. Что именно они предложат России, какуюцену нашей вовлеченности или неучастия назначат персы и израильтяне – один изглавных вопросов мировой геополитики этих дней.