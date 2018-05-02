Президент США Дональд Трамп фактически объвил на
весь мир о начале Третьей мировой войны. Правда, сделал он это не сам, а устами
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в
разработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву и
стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской
республики. Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии
не получится. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может
привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой
глобальной войны.
Президент США Дональд Трамп фактически объвил на
весь мир о начале Третьей мировой войны. Правда, сделал он это не сам, а устами
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На днях он обвинил Иран в
разработке оружия массового уничтожения, что по сути развязывает Тель-Авиву и
стоящему за ним Вашингтону руки для военной агрессии в отношении исламской
республики. Вот только Иран – не Сирия, и просто так побомбить персов на расстоянии
не получится. Тегеран, очевидно, ответит на западную агрессию, что может
привести к окончательной утрате контроля над ситуацией и начале новой
глобальной войны.
"Иран лжет", – громогласно заявил
Нетаньяху. 30 апреля глава израильского кабмина выступил с обращением, где
обвинил исламскую республику в сокрытии архивов по якобы разрабатываемому ядерному оружию.
По его словам, разведка Израиля раздобывала
"полтонны материалов", в том числе 100 тысяч файлов, которые
доказывают, что у Тегерана была программа по разработке оружия массового
уничтожения, а сделка, заключенная между исламской республикой и Западом в 2015
году, была основана "на лжи и обмане".
Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий
(СВПД) между Ираном и "шестеркой" международных посредников, включая
Россию. Тегеран взял на себя обязательство отказаться от ядерных разработок, а
в обмен администрация тогдашнего президента США Барака Обамы обещала постепенно
снять санкции с республики.
Ситуация резко изменилась после прихода в Белый дом
Дональда Трампа. Республиканец еще на протяжении своей предвыборной кампании
критиковал достигнутое соглашение, утверждая, что оно принесет пользу только
Ирану, тогда как США и их союзники на Ближнем Востоке останутся в проигрыше.
Ядерную сделку, заявлял он, необходимо отменить. Ну или, как минимум,
"исправить".
Выступление Нетаньяху можно считать еще одним, но на
этот раз решительным шагом по направлению к полному демонтажу договоренностей трехлетней давности.
Вряд ли израильский премьер осмелился бы на столь серьезный шаг без одобрения
"старшего брата" – Соединенных Штатов. А раз так, то в Вашингтоне, по
всей видимости, все-таки решили переиграть ситуацию на 180 градусов.
В серьезности намерений Белого дома сомневаться не
приходится. Последнее время риторика Трампа и представителей его администрации
становилась все более радикальной и воинственной. Ситуацию вокруг СВПД
американский лидер после искрометного перфоманса Нетаньяху назвал
"неприемлемой". При этом ранее он даже озвучивал конкретную дату,
когда США выйдут из ядерной сделки – 12 мая.
К этой дате в Тель-Авиве усиленно готовятся. На днях
парламент страны – Кнессет – дал право президенту и премьер-министру "в
экстренных случаях" объявлять войну и начинать военные действия без
санкции законодателей. Очевидно, что происходящее – не что иное, как подготовка
к войне. Как говорил один русский классик, если на стене висит ружье, значит,
она обязательно рано или поздно выстрелит. Ружье уже повесили, ждем нажатия на
спусковой крючок.
О скорой эскалации в Вашингтоне говорить уже не
стесняются. Телеканал NBC сообщил на днях, что три высокопоставленных американских
чиновника заявили, что конфликт между Ираном и Израилем находится на первом
месте в списке потенциальных вооруженных столкновений.
Тель-Авив обвиняет Тегеран в разработке ядерного
оружия, что, по мнению Израиля, несет для него смертельную угрозу, а также апеллирует
к связям Ирана с палестинцами и шиитской ливанской организацией "Хезболла"
– злейшим врагам еврейского государства. Иран же по-прежнему считает Израиль
оккупантом Палестины и обвиняет Тель-Авив в ведении подрывной деятельности
против шиитов Ближнего Востока.
Обе стороны уже фактически воюют на территории
Сирии. Тегеран поддерживает правительство Башара Асада, а также сражающиеся на его
стороне шиитские военизированные формирования, в том числе
"Хезболлу". Последние успехи Дамаска и разгром вооруженной сирийской
оппозиции поставили Израиль перед перспективой дальнейшего укрепления Ирана в
Сирии и выходу его сателлитов непосредственно к границам Израиля. Такого в
Тель-Авиве допустить не могут. Такой исход событий будет крахом ближневосточной
политики Нетаньяху, который на протяжении всей сирийской войны косвенно
поддерживал различные оппозиционные группировки, в том числе откровенных исламистов.
Таким образом, Ближний Восток и весь мир оказались
перед лицом нового конфликта. Война между Израилем и Ираном вряд ли останется
делом двух государств. За спиной Израиля стоят Соединенные Штаты, а президент
Дональд Трамп вряд ли упустит благоприятной возможности разделаться со своим
злейшим оппонентом в регионе под предлогом разработки им ядерного оружия. Зуб
на Тегеран точит и Саудовская Аравия. Эр-Рияд в настоящее время увяз в войне в
Йемене, где ему противостоят отряды повстанцев-хуситов, поддерживаемых
Тегераном. В случае большой заварушки стоит ожидать также активизации Интифады
– борьбы палестинцев против Израиля, новые столкновения в Ливане между
"Хезболлой" и Тель-Авивом. Скорее всего, не останется в стороне и
Европа, которую американцы заставят принять участие в войне в качестве доказательства своей преданности и лояльности, как это было в ходе недавнего ракетного удара по Сирии.
Как в такой ситуации не вспомнить зловещие
предсказания американского проповедника Ирвина Бакстера. Ровно год
назад он заявил о неизбежности Третьей мировой войны, в которой, по его словам,
погибнут более двух миллиардов человек. Новая глобальная бойня, сказал Бакстер,
начнется в Ираке, который географически находится как раз между Израилем и Ираном.
Еще большее беспокойство вызывают недавние откровения предсказателя Горацио Вильегаса, который
утверждал, что Третья мировая начнется 13 мая – к 100-летнему юбилею последнего
явления Девы Марии в португальском городе Фатима. На 12 мая, напомним, запланирован
выход США из ядерной сделки с Ираном.
Но глобальным конфликт станет только в случае
участия в нем России. Москва является ситуативным, но все-таки союзником Тегерана
в Сирии. У России есть в арабской республике собственные воинские контингенты,
и в случае, если они так или иначе будут задеты в пылу ирано-израильской войны,
нашей стране придется вмешаться в конфликт.
Тем не менее, пока ситуация окончательно не вышла
из-под контроля, позиции Москвы выглядят довольно благоприятными. Россия,
очевидно, пока не стремится занимать ту или иную сторону конфликта, а значит,
оставляет себе широкое поле для маневра.
После своих обличительных речей Нетаньяху кинулся
звонить президенту Владимиру Путину. На официальном сайте Кремля опубликовано
довольно скупое в плане информативности сообщение о переговорах. Стороны
обсудили сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию, продолжили обмен мнениями и условились о дальнейших личных контактах. Все.
Но в самое интересное обывателя, как обычно, не
посвящают. Все главные дела, как правило, ведутся без широкой огласки, а об их
результатах мы узнаем уже по факту.
Очевидно, что сейчас за симпатии России,
которая за последние несколько лет стала ведущим игроком на Ближнем Востоке,
развернется самый настоящий торг. Тель-Авив и Тегеран заинтересованы в
благоприятной для себя позиции Москвы. Что именно они предложат России, какую
цену нашей вовлеченности или неучастия назначат персы и израильтяне – один из
главных вопросов мировой геополитики этих дней.