При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

1 мая 2018 года на территории 10 населенных пунктов Владимирской области обеспечен правопорядок и общественная безопасность при проведении 16 мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, в которых приняли участие более 23,5 тысяч жителей и гостей региона.В обеспечении правопорядка и общественной безопасности было задействовано 294 сотрудника органов внутренних дел, 49 единиц служебного автотранспорта, 60 сотрудников Росгвардии, 74 народных дружинника, 17 сотрудников ЧОО и 3 представителя казачества.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, не допущено.