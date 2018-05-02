Действующие сотрудники органов внутренних дел и ветераны ОВД региона вспоминают родственников-участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской акции «Я помню, я горжусь. Служу России!» председатель совета ветеранов Следственного Увправления УМВД России по Владимирской области полковник юстиции в отставке Шейко Василий Николаевич вспоминает о своих родных, служивших на фронтах войны 1941-1945 годов. Дедушка Василия Николаевича по отцовской линии, Шейко Нестор Трофимович, служил рядовым-телефонистом 44 отдельного батальона связи, награжден медалями. Дедушка по материнской линии, Котенко Петр Мукиевич, ушел на фронт рядовым бойцом и пропал без вести. Дорогами войны прошел и отец Василия Николаевича, Шейко Николай Нестерович, мужество и отвага которого, проявленные в военное время, отмечены рядом наград.Участники Великой Отечественной войны есть и в семье старшего следователя по особо важным делам КМО СУ УМВД России по Владимирской области майор юстиции Сабова Константина Сергеевич. Его дедушка, Сабов Николай Иванович, не любил вспоминать тяжелое военное время. Внук собирал информацию о военном пути дедушки в архивах.Видеоролики, подготовленные владимирскими полицейскими в рамках акции "Я помню! Я горжусь! Служу России!", будут публиковаться на официальном сайте регионального Управления до праздничной даты 9 мая.