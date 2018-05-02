Ситуация в Армении продолжает обостряться. Оппозиция в среду, 2 мая, начала перекрывать дороги, блокировать важнейшие объекты инфраструктуры и правительственные здания. Новый виток массовых акций протеста последовал за отказом парламента утвердить лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.
Ситуация в Армении продолжает обостряться. Оппозиция в среду, 2 мая, начала перекрывать дороги, блокировать важнейшие объекты инфраструктуры и правительственные здания. Новый виток массовых акций протеста последовал за отказом парламента утвердить лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.
Сообщается, что участники акций протеста перекрыли
дорогу, ведущую в ереванский аэропорт "Звартноц". Как передает
Sputnik Армения, в образовавшихся заторах скопились десятки автомобилей.
На месте присутствуют сотрудники полиции, которые
пытаются убедить демонстрантов освободить проезжу. часть. Возникают перепалки с
водителями транспортных средств, которые пытаются выехать из аэропорта или
попасть в воздушную гавань.
Как сообщают телеграм-каналы, перекрыта также трасса
Аштарак-Ереван, а также многие улицы в центре армянской столицы, парализована
работа Ереванского метрополитена. Передвигаться по городу практически
невозможно.
Также демонстранты приступили к блокированию зданий
министерств культуры и образования. Кроме того, перекрыт вход в здание
обладминистрации Ширакской области.
И без того взрывоопасная ситуация в Армении резко
обострилась накануне, 1 мая. Парламент республики проголосовал против избрания
премьер-министром лидера протестующих, глава фракции "Елк" в
законодательном собрании республики Никола Пашиняна. После этого депутат
призвал к всеобщей забастовке.
Напомним, массовые протестные акции в Армении
начались 13 апреля. Демонстранты выступили против назначения главой кабинета
министров бывшего президента страны Сержа Саргсяна. В рамках нового государственного
устройства республику фактически возглавляет премьер-министр, тогда как
президент во многом становится формальной фигурой.
Оппозиция обвинила бывшего главу государства в
неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие
объявили о начале "бархатной революции". В тот же армянский парламент
избрал Саргсяна на пост главы кабинета министров.
Однако спустя неделю он был вынужден уйти в
отставку. Исполняющим обязанности главы кабинета министров стал Карен
Карапетян.