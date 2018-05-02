Ситуация в Армении продолжает обостряться. Оппозиция в среду, 2 мая, начала перекрывать дороги, блокировать важнейшие объекты инфраструктуры и правительственные здания. Новый виток массовых акций протеста последовал за отказом парламента утвердить лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.

Ситуация в Армении продолжает обостряться. Оппозиция в среду, 2 мая, начала перекрывать дороги, блокировать важнейшие объекты инфраструктуры и правительственные здания. Новый виток массовых акций протеста последовал за отказом парламента утвердить лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.Сообщается, что участники акций протеста перекрылидорогу, ведущую в ереванский аэропорт "Звартноц". Как передаетSputnik Армения, в образовавшихся заторах скопились десятки автомобилей.На месте присутствуют сотрудники полиции, которыепытаются убедить демонстрантов освободить проезжу. часть. Возникают перепалки сводителями транспортных средств, которые пытаются выехать из аэропорта илипопасть в воздушную гавань.Как сообщают телеграм-каналы, перекрыта также трассаАштарак-Ереван, а также многие улицы в центре армянской столицы, парализованаработа Ереванского метрополитена. Передвигаться по городу практическиневозможно.Также демонстранты приступили к блокированию зданийминистерств культуры и образования. Кроме того, перекрыт вход в зданиеобладминистрации Ширакской области.И без того взрывоопасная ситуация в Армении резкообострилась накануне, 1 мая. Парламент республики проголосовал против избранияпремьер-министром лидера протестующих, глава фракции "Елк" взаконодательном собрании республики Никола Пашиняна. После этого депутатпризвал к всеобщей забастовке.Напомним, массовые протестные акции в Арменииначались 13 апреля. Демонстранты выступили против назначения главой кабинетаминистров бывшего президента страны Сержа Саргсяна. В рамках нового государственногоустройства республику фактически возглавляет премьер-министр, тогда какпрезидент во многом становится формальной фигурой.Оппозиция обвинила бывшего главу государства внеэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующиеобъявили о начале "бархатной революции". В тот же армянский парламентизбрал Саргсяна на пост главы кабинета министров.Однако спустя неделю он был вынужден уйти вотставку. Исполняющим обязанности главы кабинета министров стал КаренКарапетян.