Ведущий, шоумен, актер и певец Александр Ревва сделал сенсационное заявление о том, в чем кроется секрет популярности певицы Ольги Бузовой. Многих его откровения удивили.

Ведущий, шоумен, актер и певец Александр Ревва сделал сенсационное заявление о том, в чем кроется секрет популярности певицы Ольги Бузовой. Многих его откровения удивили.С того момента, как ведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова стала еще и певицей, многие принялись гадать – в чем кроется секрет ее растущей взрывными темпами популярности. Каждый выпущенный трек моментально становился хитом, а билеты на концерты разлетались как горячие пирожки. Вдобавок ко всему, над съемками клипов на новые шедевры от Ольги Бузовой трудится целая армия профессионалов.Некоторые злопыхатели попытались увидеть во всем след некоего "богатого любовника", который продвигает пассию, однако моментально были осажены – всем известно, что Ольга Бузова давно ни с кем не встречается, да и невозможно за деньги купить ту народную любовь, которую на каждом концерте демонстрируют певице полные залы. Раскрыть секрет феноменального успеха восходящей звезды российской эстрады решился ее коллега по цеху Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.Его откровение может сильно удивить критиков Ольги Бузовой, ведь он уверен, что девушка всего добилась сама. "Я думаю, что природный дар, какая-то энергия, заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция", – в интервью телеканалу РЕН ТВ раскрыл он секретные ингредиенты популярности певицы."Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждого времени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов, если он будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму", – добавил он. Впрочем, не смог удержаться Александр Ревва от небольшой провокации."Она доказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете?", – подчеркнул он. Эту фразу преданные поклонники Ольги Бузовой могли воспринять как попытку принизить выдающиеся вокальные и хореографические данные певицы, сравнив ее со всеми остальными людьми."Природные качества, конечно, есть, но надо же еще узнать свой талант, увидеть его и развивать. Ну и талант без каких-то определенных качеств, целеустремленности, трудоспособности просто так не откроется", – уверен Александр Ревва. Напоследок он посоветовал зрителям слушать хорошую музыку, то есть – песни Артура Пирожкова.