Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китайской Народной Республике. Там от заболевания уже погиб один человек и двое были госпитализированы.

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китайской Народной Республике. Там от заболевания уже погиб один человек и двое были госпитализированы. Такая информация появилась на сайте ведомства.По данным властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы было зарегистрировано в двух населенных пунктах округа.Как уточняется, заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (овцы и коровы).Также удалось выявить 25 человек, которые имели контакт с заболевшими. В регионе объявлен карантин, передает РИА Новости. Рынки по продаже домашнего скота были закрыты.Роспотребнадзор обращается к российским гражданам с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок в страну. Ведомство следит за ситуацией в КНР.Сибирская язва – из группы особо опасных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных. Люди также восприимчивы к нему. Инфицирование людей обычно происходит при контакте с заболевшими животными. Как правило, заболевание протекает остро и в большинстве случаев заканчивается летально.