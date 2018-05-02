Мероприятие прошло в интерактивной форме, участники задавали интересующие вопросы по теме профилактики употребления наркотиков...

Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с волонтерами-студентами факультета психологии Российского государственного социального университета провели профилактическое мероприятие для учащихся десятых классов Московского государственного академического лицея при Российской академии художеств. Предварительно студентов обучили основам профилактической работы с подростками.В начале мероприятия сотрудник отделения межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев, опираясь на реальные примеры, рассказал присутствующим об опасности, которую несут наркотики для жизни и здоровья. Затем проинформировал ребят о правовых последствиях участия в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Далее студенты самостоятельно провели два профилактических занятия с лицеистами.Мероприятие прошло в интерактивной форме, участники задавали интересующие вопросы по теме профилактики употребления наркотиков. Студенты организовали проведение профилактических игр-тренингов.Проведение профилактических мероприятий с привлечением волонтеров студентов-психологов позволяет расширить формы организации профилактической работы, упростить выстраивание контакта с подростками, проводить мероприятия в более интересном для подростков формате.УНК ГУ МВД России по г. Москве