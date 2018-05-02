При личном досмотре у подозреваемой обнаружено и изъято около 150 граммов героина...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали жительницу столицы по подозрению в покушении на сбыт героина.Оперативники получили информацию о том, что 34-летняя москвичка занимается распространением наркотиков. Было установлено, что злоумышленница забирала запрещенные средства и вещества из тайников в различных районах города.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе подозреваемая была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 150 граммов.Следствием ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве