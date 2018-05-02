Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу вот-вот придет повестка в суд. Ее собирается отправить специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу вот-вот придет повестка в суд. Ее собирается отправить специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.Как сообщает издание The Washington Post, это первый раз, когда Мюллер заговорил о повестке Трампу, если тот не явится на дачу показаний. Юристы главы Белого дома заявляют, что он не обязан появляться перед командой по расследованию. Более того – подобные действия "подрывают работу президента США".Сам американский лидер многократно заявлял, что никакого сговора с Москвой у него не было. В Кремле подобные выпады также назвали необоснованными, напоминает телеканал "Россия 24".