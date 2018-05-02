Главный тренер мюнхенской Баварии Юпп Хайнкес прокомментировал противостоянии с мадридским Реалом в полуфинале футбольной Лиги чемпионов. Во вторник, 1 мая, Бавария в Мадриде сыграла вничью с Реалом со счетом 2:2 в ответном полуфинальном матче и не смогла выйти в финал.

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал противостоянии с мадридским "Реалом" в полуфинале футбольной Лиги чемпионов. Во вторник, 1 мая, "Бавария" в Мадриде сыграла вничью с "Реалом" со счетом 2:2 в ответном полуфинальном матче и не смогла выйти в финал."Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной — мы были сильнее, — сказал Хайнкес, которого цитирует РИА Новости. — Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило. Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня. Мы владели инициативой. "Реал" должен благодарить Кейлора Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча".