В ночь на 2 мая ДТП произошло на 167 километре автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Есть погибшие.

В ночь на 2 мая ДТП произошло на 167 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Есть погибшие, сообщили представители управления ГИБДД России по Свердловской области.Как уточняется, водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.В результате аварии водитель и два пассажира скончались на месте от полученных травм. Автомобиль получил значительные механические повреждения, передает агентство "Интерфакс".За рулем автомобиля был 33-летний мужчина, пассажирки – две женщины 41 года и 23 лет. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.