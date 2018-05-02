Злоумышленник пытался продать государственную награду – орден «Знак почета», но был задержан полицейскими...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в сбыте ордена.Сотрудники полиции установили, что злоумышленник пытался продать государственную награду – орден «Знак почета», который был изъят у него в ходе личного досмотра. Исследованием установлено, что изъятый орден является подлинной государственной наградой СССР. По словам задержанного, орден ему достался от родственников.Отделом дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60