В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, в том числе, благодаря привлечению авиации Восточного военного округа и группы десантников Авиалесохраны. За сутки вертолеты Ми-8 перебросили к очагам пожаров десятки спасателей и доставили более 3 тонн необходимого груза.

В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами, в том числе, благодаря привлечению авиации Восточного военного округа и группы десантников "Авиалесохраны". За сутки вертолеты Ми-8 перебросили к очагам пожаров десятки спасателей и доставили более 3 тонн необходимого груза. Лететь приходилось в условиях сильнейшей задымленности.Приамурье продолжает оставаться во власти огня. Пока авиация тушит очередной пал в одном районе, очаги пламени возникают в других. Сильный ветер и многомесячная засуха способствуют распространению пожаров. Людей и средств не хватает. На помощь местным силам в область прибывают все новые подразделения по борьбе с огнем. Привлечены и военные Восточного округа.С каждым днем от огня природа страдает все больше. 120 тысяч гектаров — это лишь официальная статистика по лесному фонду. А ведь есть еще сотни тысяч гектаров степей и лугов, которые также выгорели полностью.Хоть и называют пожары низовыми, то есть, огонь идет по траве и кустарнику, от возгораний страдают и деревья. Экологи бьют тревогу: ущерб от пожаров еще только предстоит подсчитать, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что популяции местных птиц и животных серьезно подорван.Сейчас в лесах области действует режим ЧС. Местному населению запрещено ходить по тайге, а жителям сельских районов не только проводить палы, но даже сжигать мусор. Однако, нарушители режима все равно есть.Власти хотят ужесточить наказание за разведение костров в пожароопасный период, вплоть до полного возмещения ущерба, если возгорание привело к серьезному пожару.Сегодня возгорания и пожары регистрируются практически во всех субъектах Дальнего Востока и в нескольких регионах Сибири. Лишь в Приморье обстановка начала немного улучшаться. Здесь начались дожди, и они продлятся минимум три дня.