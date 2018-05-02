Александра Каноса, экс-помощница продюсера сериала компании Netflix Марко Поло, повторно подала иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиняя его в сексуальном насилии.

Александра Каноса, экс-помощница продюсера сериала компании Netflix "Марко Поло", повторно подала иск против продюсера Харви Вайнштейна, обвиняя его в сексуальном насилии. Об этом сообщил телеканал CNN.В декабре 2017 года Каноса уже подавала иск против Вайнштейна и основанной им компании The Weinstein Company в Верховный суд Манхэттена с требованием компенсации в 10 миллионов долларов из-за домогательств. Тогда Каноса обвинила продюсера в многократных оскорблениях и сексуальных домогательствах, которые Вайнштейн совершал в отношении нее, когда она работала на одном из проектов.Как заявляется в уточненном повторном иске, Вайнштейн, начиная с 2010 года, несколько раз совершал насильственные действия в отношении Каносы, а также вербально угрожал ей, вынуждая никому не рассказывать о его действиях.В новом иске Александра Каноса также обвиняет Боба Вайнштейна и Weinstein Company в неспособности воспрепятствовать домогательствам Харви Вайнштейна, передает РИА Новости.Один из самых громких скандалов в Голливуде разразился, когда американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Ума Турман. На волне обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Группа женщин подала коллективный иск в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей компании, основанной им.