В Армении жители села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт Звартноц. К акции протеста присоединились учащиеся местной школы.

В Армении жители села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт Звартноц. К акции протеста присоединились учащиеся местной школы.Силы спецназа расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей, передает агентство "Интерфакс".Пассажиры различных рейсов вынуждены с чемоданами в руках пешком идти в аэропорт.С раннего утра в республике и в Ереване перекрыты ряд автодорог.1 мая лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом объявить забастовку и заблокировать все дороги утром в среду.По его словам, депутаты правящей Республиканской партии надеялись, что столкновения начнутся после их решения проголосовать против кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра.1 мая парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьером. Его кандидатура была единственной, при этом за нее проголосовали 45 депутатов, а против – 56, так как Пашиняну отказала в поддержке Республиканская партия, у которой в парламенте большинство.