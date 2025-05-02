Льгота начала действовать с 1 мая.

С 1 мая действуют льготы на проезд в электричках для владимирских пенсионеров и предпенсионеров. Льгота распространяется на мужчин с 60 лет и на женщин с 55 лет.Размер льготы на проезд в пригородных поездах составляет 40%.При этом региональная льгота на проезд в пригородных поездах будет действовать только по субботам, воскресеньям и нерабочим праздничным дням. В остальное время билет приобретается по полной стоимости.Железнодорожники напоминают, что льгота компенсируется за счет бюджета Владимирской области.