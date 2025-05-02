Снегопад, обрушившийся на Владимирскую область, оставил жителей более чем 50 населенных пунктов Александровского района без электричества. Непогода повредила ЛЭП и повалила множество

Снегопад, обрушившийся на Владимирскую область, оставил жителей более чем 50 населенных пунктов Александровского района без электричества. Непогода повредила ЛЭП и повалила множество деревьев, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Отключение электричества привело к тому, что в городах Александров, Струнино, Карабаново и поселке Балакирево произошли сбои в водоснабжении. Сейчас в Александровском районе последствия снегопада устраняют 12 бригад,