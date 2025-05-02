Как создают прогноз погоды? От чего зависит появление природных катаклизмов? Что именно влияет на метеозависимых людей? Работают ли народные приметы? Грозит ли человечеству глобальное

Как создают прогноз погоды? От чего зависит появление природных катаклизмов? Что именно влияет на метеозависимых людей? Работают ли народные приметы? Грозит ли человечеству глобальное потепление и можно ли управлять погодой? Ответы на эти вопросы – в новом выпуске проекта “Подкаст на Шестом”. Специальный гость – начальник Владимирского гидрометцентра Владимир Малороссиянцев. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!