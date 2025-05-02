Меленковцы получили отремонтированный козырек на автобусной остановке на улице 1 Мая в районе дома №71. Это произошло после прокурорской проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее

Меленковцы получили отремонтированный козырек на автобусной остановке на улице 1 Мая в районе дома №71. Это произошло после прокурорской проверки, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее навес был пластиковый. Со временем он повредился, в итоге образовались дыры. Из-за чего люди, ожидающие общественный транспорт в непогоду, не могли от не укрыться. Глава администрации Меленковского округа получил представление.