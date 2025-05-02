75-летняя женщина-инвалид через прокуратуру восстановила право на льготные лекарства.

75-летняя жительница Владимира обратилась в прокуратуру с жалобой на обеспечение льготными лекарствами.Женщина является инвалидом, страдает серьёзным заболеванием, которое требует регулярного приема лекарств. Препараты она должна получать бесплатно. Однако пенсионерка лекарств не получала, хотя больница, где наблюдается пациентка, направляла в региональный Минздрав заявку.Поскольку препараты жизненно необходимы больной, и прерывать курс лечения нельзя, женщина покупла препараты самостоятельно. На это она потратила 420 тысяч рублей.Прокуратурой в суд было направлено заявление о взыскании с Министерства здравоохранения региона денег, которые пациентка была вынуждена потратить на приобретение лекарств, а также компенсации морального вреда.Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.Сейчас женщина получила льготные лекарственные препараты.