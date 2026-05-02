С 2022 по 2025 год в регион поставили 291 автобус и 41 троллейбус — всего 332 единицы техники. В 2026 году парк общественного транспорта области пополнится ещё на 31 машину, сообщили в городской администрации. Новая техника распределится по нескольким городам. Больше всего автобусов — 18 — отправят в Муром. В Александров поедут 6 машин, во