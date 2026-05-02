По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет 38-летняя жительница Коврова, которая прежде являлась социальным работником.

По обвинению в краже с банковского счёта перед судом предстанет 38-летняя жительница Коврова, которая прежде являлась социальным работником. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурантка помогала местной жительнице с покупками и имела доступ к её банковской карте. В январе текущего года обвиняемая воспользовалась чужим счётом, чтобы решить свои финансовые проблемы. К примеру, она заплатила за коммунальные услуги, заправила машину и сходила в магазин. Причинённый ущерб составил 33 тыс. рублей.«Женщина признала свою вину и полностью возместила ущерб. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в опубликованном сообщении.