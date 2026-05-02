В пятницу, 1 мая, на территории региона произошли два серьёзных пожара. Об этом сообщили наши коллеги из СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Так, днём на улице Голячкова деревни Юрино Собинского округа вспыхнул частный жилой дом. Пламя охватило площадь в 180 кв. метров. Оперативно прибывшие пожарные не дали огню распространиться на соседние строения.Ещё один дом сгорел ближе к вечеру в деревне Илевники Вязниковского района. Площадь возгорания составила около 240 кв. метров.К счастью, в обоих случая люди не пострадали.Специалисты выясняют точные причины ЧП.