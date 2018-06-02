Лариса Долина приехала на конкурс популярной музыки Детская новая волна в Артеке с 35-летней дочерью Ангелиной и 5-летней внучкой Сашей. Со звездными семейством встретился корреспондент Dni.Ru.

Лариса Долина приехала на конкурс популярной музыки "Детская новая волна" в "Артеке" с 35-летней дочерью Ангелиной и 5-летней внучкой Сашей. Со звездными семейством встретился корреспондент Dni.Ru.Пока Лариса Долина судила юных звезд в жюри детского песенного смотра и выставляла оценки им, ее наследница с удовольствием позировала журналистам и давала интервью. Лина была в открытом сарафане, поэтому было видно, что ее тело густо усыпано татуировками.Корреспондент Dni.Ru поинтересовался у звездной дочери, когда она начала себя уродовать свою нежную кожу подобным образом. "Я росла простой дворовой девчонкой, пацанкой, поэтому первую наколку сделала лет в 14, – рассказала Лина. – А сегодня у меня на теле чего только нет. На спине, например, у меня есть рисунок, на котом изображена кельтская мифологическая богиня, есть миниатюрная кошечка".А на запястья у меня набита ласточка – символ всех моряков, – хвастается Лина. – Эта птица всегда ведь находит дорогу домой из дальних странствий. Раньше все, кто выходил в море, добавлял этому изображению птицы по перу – за каждое плавание. В старой легенде говорится, что если море отнимет жизнь смелого моряка, то ласточка заберет его душу и отнесет на небо. Но у меня ласточка – это просто символ любви к Одессе, где прошло мое детство (Лина долгое время жила с бабушкой у Черного моря, пока мама строила карьеру певицы – Прим. ред.).По словам Ангелины Долиной, ее знаменитая родительница вовсе не против подобных украшательств. "Скажу вам больше – у мамы есть три, нет четыре татушки, которые она набила вслед за мной. Правда, они в таких местах, что не привлекают к себе внимания, как у меня".Ранее в интервью Dni.Ru Лина поведала о непростом, требовательном характере знаменитой матери-перфекционистки. В редких ссорах, которые у Лины случаются с мужем, Лариса Долина, по заверению дочери, становится, как правило, на сторону зятя.