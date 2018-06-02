Дженнифер Энистон ждет ребенка от Брэда Питта. По крайней мере так утверждает американское издание OK! Журнал с провокационной обложкой вышел в конце мая.

Дженнифер Энистон ждет ребенка от Брэда Питта. По крайней мере так утверждает американское издание OK! Журнал с провокационной обложкой вышел в конце мая.Как утверждают журналисты, они пообщались с друзьями Джен и те подтвердили интересное положение актрисы. Якобы Энистон им прямо заявила: "Да, я беременна ребенком Бреда".Знакомые голливудской пары по секрету рассказали репортерам, что влюбленные "тайно встречаются в течение нескольких месяцев". Во время одного из таких свиданий Брэд предложил Джен завести ребенка, актриса согласилась. И спустя несколько недель 49-летняя Энистон уже оказалась беременна."Джен счастлива. Они с Питтом готовы стать полноценной семьей. Пара теперь блаженствует и планирует следующие шаги", – утверждают на страницах OK! знакомые голливудской пары.Однако внимательные читатели заметили, что издание поместило на обложку не совместный снимок влюбленных, а фотоколлаж, да и сама статья по сути оказалась очередным перетираем старых сплетен. Народ, сначала порадовавшийся долгожданной беременности Джен, прочитав статью приуныл. Материал оказался очередной "уткой".Кроме того, представитель Энистон прокомментировал слухи о скором пополнении в семье Джен, назвав их "полностью выдуманными". Не остался в стороне и агент Питта, он просто рассмеялся, когда журналисты Gossip Cop позвонили и поздравили Брэда с беременностью бывшей жены.