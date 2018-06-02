В электронном предварительном голосовании (ПГ)
Единой России, которое проходило с 28 мая по 1 июня, участвовали
139930 человек. По словам первого заместителя руководителя партийного ЦИК
Максима Жаворонкова, наибольшее количество отдавших свои голоса – более 44
тысяч человек – приходится на Ростовскую область.
В электронном предварительном голосовании (ПГ)
"Единой России", которое проходило с 28 мая по 1 июня, участвовали
139930 человек. По словам первого заместителя руководителя партийного ЦИК
Максима Жаворонкова, наибольшее количество отдавших свои голоса – более 44
тысяч человек – приходится на Ростовскую область.
Также высокие показатели онлайн-голосования
зафиксированы в Башкортостане и Кемеровской области – 14892 и 11228
проголосовавших соответственно. Меньше всего приняли участие в голосовании в
Новгородской области, Республике Хакасия и Забайкальском крае – 279, 192 и 189
человек соответственно.
Регистрация избирателей, желавших отдать свой голос
через интернет, проходила с 14 по 31 мая. Участники могли проголосовать за
своего кандидата в личном кабинете на сайте EPG.ER.RU. "По предварительным
данным, в этой процедуре приняло участие 139930 человек, что говорит о высоком
интересе к дистанционному предварительному голосованию", – отметил первый
замглавы ЦИК "ЕР"
Он подчеркнул, что результаты электронного ПГ будут
объединены с данными, полученными по итогам Единого дня предварительного
голосования, который состоится 3 июня. Первые результаты по явке будут
подведены в тот же день после закрытия счетных участков, добавил Жаворонков.
Единоросс отметил, что партия подготовила
специальную систему онлайн-голосования, которая получила высокую оценку экспертов
и Центризбиркома России в плане обеспечения безопасности. "Информация об
участниках голосования хранится в информационной системе "Вся Россия. Все
данные надежно защищены от фальсификаций. Желающие могли проголосовать только
один раз и только по региону своей регистрации", – рассказал Жаворонков.
Проведение электронного предварительного голосования
– это заявка на технологическую революцию в плане организации выборов, уверен
заместитель секретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко. По словам, онлайн-голосование
идет в русле цифровизации, ориентацию на которую партийцы подтвердили в ходе
партконференции "Направление 2026" в конце мая.
"Партия, таким образом, отвечает вызовам
времени и точь-в-точь следует цифровой повестке, которую определяет Президент
России", – считает единоросс.
Член Высшего совета "ЕР", политолог
Дмитрий Орлов отметил высокую эффективность процедуры электронного ПГ. "Как и в
случае с предварительным голосованием, "Единая Россия" стала первой партией,
использовавшей процедуру электронного предварительного голосования", -
сказал аналитик.
По его словам, единороссы подали другим политическим
силам пример того, как надо обновлять политическую элиту. Эксперт уверен:
партия имеет все шансы стать пионером цифровизации, что и показало прошедшее
онлайн-голосование.
Он отметил, что волеизъявление в режиме онлайн
удобно для граждан, позволяет им планировать свое время. "Процедура
электронного предварительного голосования продемонстрировала высокую
эффективность деятельности "Единой России" и ее конкурентоспособность на
политическом рынке и интерес к процедуре граждан", – резюмировал Орлов.
В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52
регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов
местных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми -
руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по
выборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысяч
мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по
одномандатным избирательным округам.