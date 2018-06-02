В электронном предварительном голосовании (ПГ) Единой России, которое проходило с 28 мая по 1 июня, участвовали 139930 человек. По словам первого заместителя руководителя партийного ЦИК Максима Жаворонкова, наибольшее количество отдавших свои голоса – более 44 тысяч человек – приходится на Ростовскую область.

В электронном предварительном голосовании (ПГ)"Единой России", которое проходило с 28 мая по 1 июня, участвовали139930 человек. По словам первого заместителя руководителя партийного ЦИКМаксима Жаворонкова, наибольшее количество отдавших свои голоса – более 44тысяч человек – приходится на Ростовскую область.Также высокие показатели онлайн-голосованиязафиксированы в Башкортостане и Кемеровской области – 14892 и 11228проголосовавших соответственно. Меньше всего приняли участие в голосовании вНовгородской области, Республике Хакасия и Забайкальском крае – 279, 192 и 189человек соответственно.Регистрация избирателей, желавших отдать свой голосчерез интернет, проходила с 14 по 31 мая. Участники могли проголосовать засвоего кандидата в личном кабинете на сайте EPG.ER.RU. "По предварительнымданным, в этой процедуре приняло участие 139930 человек, что говорит о высокоминтересе к дистанционному предварительному голосованию", – отметил первыйзамглавы ЦИК "ЕР"Он подчеркнул, что результаты электронного ПГ будутобъединены с данными, полученными по итогам Единого дня предварительногоголосования, который состоится 3 июня. Первые результаты по явке будутподведены в тот же день после закрытия счетных участков, добавил Жаворонков.Единоросс отметил, что партия подготовиласпециальную систему онлайн-голосования, которая получила высокую оценку экспертови Центризбиркома России в плане обеспечения безопасности. "Информация обучастниках голосования хранится в информационной системе "Вся Россия. Вседанные надежно защищены от фальсификаций. Желающие могли проголосовать толькоодин раз и только по региону своей регистрации", – рассказал Жаворонков.Проведение электронного предварительного голосования– это заявка на технологическую революцию в плане организации выборов, уверензаместитель секретаря Генсовета "ЕР" Евгений Ревенко. По словам, онлайн-голосованиеидет в русле цифровизации, ориентацию на которую партийцы подтвердили в ходепартконференции "Направление 2026" в конце мая."Партия, таким образом, отвечает вызовамвремени и точь-в-точь следует цифровой повестке, которую определяет ПрезидентРоссии", – считает единоросс.Член Высшего совета "ЕР", политологДмитрий Орлов отметил высокую эффективность процедуры электронного ПГ. "Как и вслучае с предварительным голосованием, "Единая Россия" стала первой партией,использовавшей процедуру электронного предварительного голосования", -сказал аналитик.По его словам, единороссы подали другим политическимсилам пример того, как надо обновлять политическую элиту. Эксперт уверен:партия имеет все шансы стать пионером цифровизации, что и показало прошедшееонлайн-голосование.Он отметил, что волеизъявление в режиме онлайнудобно для граждан, позволяет им планировать свое время. "Процедураэлектронного предварительного голосования продемонстрировала высокуюэффективность деятельности "Единой России" и ее конкурентоспособность наполитическом рынке и интерес к процедуре граждан", – резюмировал Орлов.В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатовместных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми -руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний повыборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысячмандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы поодномандатным избирательным округам.