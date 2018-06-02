В подмосковных Мытищах ликвидирован крупный пожар, вспыхнувший накануне на складе строительных материалов. К тушению огня привлекались 90 человек, 27 единиц техники и два вертолета - Ка-32 и Ми-8.

В подмосковных Мытищах ликвидирован крупный пожар, вспыхнувший накануне на складе строительных материалов. К тушению огня привлекались 90 человек, 27 единиц техники и два вертолета — Ка-32 и Ми-8.Сообщение о возникновении пожара на складе строительных материалов, расположенном в районе Осташковского шоссе, поступило в минувшую субботу, 1 июня, в 11:22. Сначала пламя вспыхнуло в металлическом ангаре, потом огонь перебросился на соседнее двухэтажное здание. Уже в 12:45 пожар был локализован на на площади 3,5 тысячи квадратных метров.