После свадьбы на Меган Маркл свалилась целая куча обязанностей. Чтобы не сесть в лужу на публике американке в кратчайшие сроки необходимо изучить королевский церемониал.

После свадьбы на Меган Маркл свалилась целая куча обязанностей. Чтобы не сесть в лужу на публике американке в кратчайшие сроки необходимо изучить королевский церемониал.К примеру, несмотря на недавно полученный герцогский титул, Маркл заставляют кланяться при встрече с Кейт Миддлтон. Это одно из обязательных правил.Оно берет свое начало из сложной иерархии монаршего семейства, подразумевая, что Меган должна будет склоняться перед любым, кто превосходит ее по статусу. Так, жена принца Гарри помимо своей невестки будет сгибаться в реверансе перед Ее Величеством королевой Великобритании Елизаветой II, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз.Поскольку деверь Маркл, принц Уильям – будущий король, стоящий вторым в очереди на престол, девушка обязана поклонится ему и его жене – Кейт Миддлтон.Между тем, как рассказал дворецкий много лет проработавший с королевской семьей, сложный церемониал не мешает Кейт и Меган тепло общаться. По его словам, Маркл оказывает положительное влияние на Миддлтон. Когда девушки вместе появляются на публике, обе они чувствуют себя очень расслабленно, постоянно шутят и улыбаются. Дворецкий уверен, что они будут "хорошей поддержкой" друг для друга.