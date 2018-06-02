Екатерина Гусева появилась в студии Первого канала. В честь Дня защиты детей актриса привела своих наследников на утреннее шоу.

Екатерина Гусева появилась в студии Первого канала. В честь Дня защиты детей актриса привела своих наследников на утреннее шоу.У актрисы Екатерины Гусевой двое детей. Дочь Анна, которая успешно окончила первый класс, и сын Алексей – студент МГИМО. Он несколько лет назад снимался вместе с мамой в фильме "Прогулка по Парижу".Фото и видео со съемок на Первом канале Екатерина выложила в Instagram. Поклонники Гусевой помнят Алексея еще совсем ребенком и очень удивились, тому как сильно он вырос."Ого. Да Алексей уже настоящий мужчина. А вроде совсем маленький еще вчера был", "Сынуля копия папы", "Чудесные!!! Катюша,помню Вашего сына по фильму "Прогулка по Парижу"...Вы ведь с ним там снимались? Как же вырос парень", – написали актрисе пораженные фанаты.Не осталась без внимания и дочь Гусевой. Девочка в прямом эфире исполнила песню "Пусть всегда будет солнце". Аня отлично справилась, чем вызвала бурю восторга."У нее прекрасное чувство ритма, тонкий слух, она очень чисто интонирует. Но был момент, когда на западных мультфильмах у нее выработалась неприятная для меня манера петь в нос", – пояснила Екатерина в интервью сайту teleprogramma.pro.