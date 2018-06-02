Первый канал показал фильм Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь. В документальной ленте собрали жен и любовниц артиста, которые раскрыли интимные тайны Абдулова.

Первый канал показал фильм "Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь". В документальной ленте собрали жен и любовниц артиста, которые раскрыли интимные тайны Абдулова.Александр стал одним из самых популярных российских актеров. Его жизнь, внезапно оборвавшаяся из-за болезни, овеяна тайнами и домыслами. Больше всего слухов ходит о личной жизни Абдулова.Как рассказали в эфире Первого канала друзья актера, Александр очень легко влюблялся, у него было много романов. Предположительно из-за любвеобильности Абдулова распался его брак с Ириной Алферовой.Артисты были самой красивой парой страны на протяжении 14 лет. Алферова и Абдулов даже обвенчались. Но это не спасло брак. Ирина призналась режиссеру Марку Рудинштейну, что чуть ли не каждый день жизни с Абдуловым она провела в слезах. При этом Ирина Ивановна утверждает, что достоверное не знала об изменах мужа."Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Его невозможно было поймать на измене" – рассказала Алферова.Брак звезд кино пытались спасти не только они сами, но и друзья, коллеги, среди них был Марк Рудинштейн. "Я много сделал для примирения Алферовой и Абдулова. На "Кинотавре" – номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался", – признался продюсер.По словам Рудинштейна, Алферова рассказала, что Абдулов иногда плохо к ней относился. "Приводил в дом женщин, а она вынуждена была накрывать столы и все остальное", – заявил кинодеятель.Появилась в фильме Первого канала и любовница Абдулова танцовщица Татьяна Лейбель. Это от нее артист ушел к Ирине Алферовой, практически разрушив жизнь женщины. "Он настоял, чтобы я пошла и сделала аборт. Было очень больно", – заявила экс-сожительница актера.Дети – отдельная тема в жизни Абдулова. Одни женщины актера, утверждают, что он долгое время не хотел становиться отцом, считая что малыши могут помешать работе. Другие настаивают, что он всегда мечтал о ребенке.Радость отцовства Александр испытал очень поздно. Ему было 53 года, когда юрист Юлия родила актеру дочь. Девочку назвали Евгения. Когда ей не было и двух лет Абдулов умер.