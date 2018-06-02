Сотрудник полиции рассказал, как определить достоверность информации, предоставляемой тем или иным ресурсом, каким образом обезопасить себя от сомнительных сайтов...

Начальник Центра противодействия экстремизму УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Алексей Маскунов рассказал студентам МАИ об опасностях, с которыми они могут столкнуться в сети Интернет.Сотрудник полиции рассказал, как определить достоверность информации, предоставляемой тем или иным ресурсом, каким образом обезопасить себя от сомнительных сайтов.Алексей Маскунов предупредил, что не стоит доверять сообщениям, которые предлагают забрать какой-либо приз или рассказывают о быстром и легком заработке. Не безопасно переходить по предлагаемым в письмах или сообщениях ссылкам, даже если они пришли от знакомых пользователей. Также стоит обращать внимание на адрес интернет-страницы. Злоумышленники часто создают поддельную версию известного сайта, чтобы завладеть персональными данными, логинами и паролями. В таких случаях изменения в адресной строке будут незначительны (например, на одну букву), но их можно заметить. Не стоит доверять всей информации на сайтах, а только той, которая размещена на официальных источниках информации.Беседа проходила в форме диалога. Алексей Маскунов подробно отвечал на вопросы студентов, приводил в качестве примеров случаи из своей практики.В конце встречи Алексей оставил студентам контактные телефоны дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве для сообщений о противоправных действиях и призвал их быть бдительными.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29