Спустя полгода после начала возгорания в американском штате Калифорния полностью потушен крупнейший в современной истории штата природный пожар.

Спустя полгода после начала возгорания в американском штате Калифорния полностью потушен крупнейший в современной истории штата природный пожар.Получивший имя "Томас" пожар возник в округе Вентура на юге штата в начале декабря минувшего года, его максимальная площадь составляла 1140 квадратных километров, передает ТАСС.В результате стихийного бедствия погибли два человека, в том числе, один пожарный, огнем уничтожены свыше тысячи жилых домов и хозяйственных построек. Несмотря на то, что официально пожар "Томас" официально признан потушенным, чрезвычайные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению инфраструктуры в затронутых огнем районах,