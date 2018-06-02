В результате столкновения трёх транспортных средств пострадали два человека. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Сегодня, 2 июня, около 16 часов 40 минут в Суздальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.По предварительной информации, 48-летний водитель фургона «Peugeot Boxer» и 27-летний водитель «ВАЗ-217230» в нарушение линии разметки совершали маневр обгона по встречной полосе движения. В этот момент 41-летний водитель рейсового автобуса "ПАЗ", двигаясь со стороны города Суздаль в сторону города Владимира, совершил поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло касательное столкновение автобуса «ПАЗ» и фургона «Peugeot Boxer», после чего автомобиль «ВАЗ» совершил столкновение с задней частью рейсового автобуса.В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "ВАЗ-217230" и 37-летний пассажир фургона «Peugeot Boxer». Один из пострадавших направлен на амбулаторное лечение, второму медицинская помощь оказана на месте.В момент происшествия в салоне рейсового автобуса пассажиры отсутствовали.По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.