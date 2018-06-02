Увлекательный квест провели для дошколят инспектор ГИБДД Ирина Нефедова при поддержке педагогического коллектива садика «Теремок».

В городе Киржаче в детском садике «Теремок» прошел День дорожной безопасности. Воспитанники старших групп приняли участие в увлекательной игровой программе «Путешествие в страну Правил дорожного движения», которую для ребят организовали и провели инспектор ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району Ирина Нефедова и педагогический коллектив дошкольного учреждения.После представления команд юных участников квеста ждали интересные этапы. Получив маршрутные листы, команды «Зебра» и «Светофор» отправились на импровизированные станции, где на практике повторили сигналы светофора и дорожные знаки, вспомнили правила безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте, а так же попробовали свои силы в оказании первой медицинской помощи. Ребята катались на самокатах, стараясь не нарушать ПДД. После прохождении каждого этапа команды получали фрагмент дорожного знака, который в финале игры должны были собрать.Победила дружба. В завершении мероприятия участники получили небольшие подарки и все вместе сделали памятное фото.По словам Ирины Нефедовой, такие игровые программы позволяют детям в доступной форме получить и, впоследствии, закреплять знания в области безопасности дорожного движения.