Сергей Карпов от всего Управления поздравил детей и их родителей с самым главным детским праздником и пожелал здоровья, исполнения желаний и удачи во всех начинаниях...

В честь Международного дня защиты детей руководство УВД по ЮВАО поздравило детей школы-интерната с праздником.Школа-интернат № 65, в котором обучаются 170 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, страдающие нарушением слуха и речи, уже много лет является подшефным учреждением Управления внутренних дел ЮВАО, и для сотрудников полиции поздравлять его подопечных стало доброй традицией.Вот и в этот раз воспитанников «Специальной коррекционной школы-интерната № 65» в Кузьминках посетили начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов, помощник начальника по РЛС полковник внутренней службы Александр Ененков, представитель Женского совета Управления майор внутренней службы Ирина Зайцева, а также руководители территориальных подразделений районов Нижегородский, Рязанский, Южнопортовый, Текстильщики и Печатники. Директор школы Светлана Перепелкина провела небольшую экскурсию для начальника УВД по ЮВАО Сергея Карпова, для которого этот визит в интернат стал первым. Светлана Иосифовна показала Сергею Анатольевичу учебные кабинеты, комнаты отдыха, а также творческий уголок воспитанников интерната.Ребятишки подарили гостям из полиции необычные рисунки на тему «Мир детства», которые дети нарисовали прямо на асфальте. По окончании встречи Сергей Карпов от всего Управления поздравил детей и их родителей с самым главным детским праздником и пожелал здоровья, исполнения желаний и удачи во всех начинаниях. Каждому ребенку сотрудники полиции вручили сладкий подарок.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18