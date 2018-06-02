02.06.2018

2018-06-02 16:15:27

Скандальный депутат Рады Ляшко женился на крупье

Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко женился. Его избранницей стала бывшая работница казино Росита Сайранян. До свадьбы они прожили вместе 20 лет. О торжественном событии рассказал сам новоиспеченный муж, опубликовав пост в Facebook.