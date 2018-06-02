По данным изданий The Wall Street Journal, американская администрация обсуждает возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

По данным изданий The Wall Street Journal, американская администрация обсуждает возможность организации встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.По данным информированного источника, темами возможной встречи на высшем уровне могут стать Сирия, Украина и вопросы, связанные с контролем над ядерными вооружениями. Не исключено, что саммит может быть направлен на снижение возникшей в отношениях между двумя странами напряженности, передает ТАСС.К настоящему времени планы организации встречи лидеров двух стран находятся на самой ранней стадии, в связи с чем место и время ее проведения пока не определены. Как сообщил представитель американской администрации, в настоящее время посол США в России Джон Хантсман, который на протяжении длительного времени добивается проведения такого саммита, находится в Вашингтоне для оказания помощи в его подготовке.Как сообщалось, сейчас президент Трамп сосредоточен на предстоящей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В администрации США отметили, что если переговоры Вашингтона и Пхеньяна продолжатся, то работа по организации встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным будет отложена.Владимир Путин и Дональд Трамп провели 20 марта текущего года телефонный разговор. По информации Кремля, по итогам этой беседы главам внешнеполитических ведомств двух стран было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Позже стало известно, что Дональд Трамп не только обсуждал в Владимиром Путиным возможность личной встречи, но и пригласил российского лидера в Вашингтон. В то же время, в конце мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы — до ноябрьского саммита G20 — пока не обсуждается.