Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим полицейским, примерив бронежилет, каску и посидев в служебном автомобиле...

Сотрудники полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве организовали праздник, посвященный Дню защиты детей, на территории филиала «Детского отделения ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного, справедливого общества.Открыл мероприятие вступительным словом помощник начальника УВД по СВАО по работе с личным составом подполковник внутренней службы Максим Занько. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве также приняли участие в празднике, рассказав малышам о службе в ДПС, познакомили с обустройством служебного автомобиля и продемонстрировали специальные технические средства.Также в праздничном мероприятие приняли участие начальник ОМПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве А.А. Иванова, эксперт ЭКЦ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, инструкторы ЦСиБП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, которые продемонстрировали приемы борьбы, сотрудник ЦКС ЦСиБП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве со служебной собакой Риччи, которая произвела большое впечатление на детей своими умениями.Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим полицейским, примерив бронежилет, каску и посидев в служебном автомобиле.По окончании мероприятия с детских лиц не сходила улыбка, многие захотели работать в полиции, когда вырастут.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29