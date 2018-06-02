Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ломоносовскому району задержали 45-летнего жителя Московской области, подозреваемого в хранении наркотиков.При патрулировании территории сотрудниками полиции на улице Крупской был задержан мужчина, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 100 граммов.По данному факту Следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56