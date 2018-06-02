Фигура Юрия Андропова в ряду советских руководителей стоит особняком. Некоторые тайны серого кардинала госбезопасности не раскрыты до сих пор. Запомнился он, в первую очередь, своей борьбой с диссидентами и тунеядцами, но в кругу политической элиты прослыл настоящим либералом.

Фигура Юрия Андропова в ряду советских руководителей стоитособняком. Некоторые тайны серого кардинала госбезопасности не раскрыты до сихпор. Запомнился он, в первую очередь, своей борьбой с диссидентами итунеядцами, но в кругу политической элиты прослыл настоящим либералом.ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯСведения о происхождении Юрия Андропова весьма запутаны ипротиворечивы. Неизвестно даже, где на самом деле родился будущий генсек – вМоскве или на Ставрополье. Его отец вроде бы был офицером царской армии, а матьучительницей музыки – приемной дочерью богатых евреев, уроженцев Финляндии,владельцев крупного ювелирного магазина на Лубянке.По иронии судьбы Юрий Владимирович 15 лет занимал кабинетруководителя КГБ на площади Дзержинского (сейчас – Лубянской), а коллегиАндропова по Комитету за глаза называли его Ювелиром.Свое отчество Андропов унаследовал от отчима, обычного работяги-железнодорожника,а имя при рождении у него было Григорий. Национальность Андропова тоже тайна засемью печатями. Сам он говорил, что в его роду были донские казаки, но так какчасть документов партийного архива СССР до сих пор засекречена, выяснить вседетали истинного происхождения Андропова пока не представляется возможным.Известно лишь, что сам Юрий Владимирович жаловался на своих партийныхруководителей во время работы в Ярославском обкоме ВЛКСМ, которые постояннозаставляли писать его принципиально новые версии свой автобиографии. Удивительно,как с таким послужным списком и непонятными родственниками Андропов попал на высшуюпартийную работу и даже стал генсеком ЦК КПСС.БОЛЕЗНЕННЫЙ ЮНОШАКогда началась Великая Отечественная война Юрию Андропову только-толькоисполнилось 27 лет, но на фронте ему побывать не довелось. У него был целый букет болезней, благодаря которому он получил белый билет. Кплохому зрению и диабету позже добавятся проблемы с почками, они и станутпричиной смерти генсека в 1984 году."Юрий Владимирович сам не просился послать его навойну, в подполье или партизаны. Он часто жаловался на больные почки и слабоездоровье", – писал в своих мемуарах первый секретарь ЦК Компартии Карело-ФинскойССР Геннадий Куприянов. По его словам, Андропов фактически прятался за своюноменклатурную бронь – освобождение от военной службы по состоянию здоровья,полученное еще в 1936 году.Тем не менее, за большую работу по мобилизации молодежи Карелиив годы войны и по восстановлению народного хозяйства после победы, а также за участиев организации партизанского движения Юрий Андропов был награжден двумя орденамиТрудового Красного Знамени и медалью "Партизану Отечественной войны" I степени.ГОЛОДНЫЕ ДЕТИ ПАРТИЗАНА АНДРОПОВАСемейная жизнь Андропова не ладилась. В 1935 году он женилсяна дочери управляющего Череповецким отделением Госбанка Нине Енгалычевой. Вэтом браке родилось двое детей – Евгения и Владимир, но отец вскоре ушел изсемьи. Во время войны Нина забрасывала партийное начальство Андропова письмамис жалобами на то, что, дескать, отец мало помогает детям: они голодают и ходятбез обуви.Жизнь Владимира Андропова закончилась трагически. Он дваждысидел в тюрьме за кражи, после последнего освобождения уехал в Тирасполь. Там снованарушал закон, много пил. Старший сын Андропова умер в 1975 году в возрасте 35лет. Он очень надеялся хотя бы перед смертью увидеть отца, но Юрий Владимировичне приехал ни в больницу, ни на похороны.Во втором браке с Татьяной Лебедевой у Андропова родилосьтоже двое детей – сын Игорь и дочь Ирина. Ирина Юрьевна Андропова была замужемза Михаилом Филипповым, актером Театра имени Маяковского.ДИССИДЕНТЫ НА КРЮЧКЕ КГББорьба с инакомыслием стала визитной карточкой ЮрияВладимировича после того, как в 1967 году его назначили председателем КГБ СССР.За годы руководства Андропова органы госбезопасности существенно укрепили ирасширили свой контроль над всеми сферами жизни государства и общества. Средивнутренних врагов КГБ особенно выделял диссидентов, недовольных советскимрежимом.Андропов ставил перед собой цель подавлять инакомыслие вовсех его формах и всегда настаивал, что борьба за права человека есть частьширокого империалистического заговора для подрыва основ Советского государства.Через месяц после своего назначения в КГБ он предложил создать для борьбы сполитической оппозицией особое Пятое управление (идеологическую контрразведку).Интересно, что общаясь с равными себе партийными бонзами, Андропов частенькопозволял себе либеральные и свободолюбивые высказывания.Инакомыслие в обществе подавлялось при нем самыми разнымиспособами – законными и не очень. Судебные процессы над правозащитниками, какправило, были закрытыми для того, чтобы не привлекать внимание Запада.Использовались также и другие способы борьбы с антисоветскими убеждениями –например, принудительное лечение в психбольницах. На Западе такой метод борьбыс инакомыслием в СССР называли карательной психиатрией.За критику ввода советских войск в Чехословакию в 1968 годупоплатилась известная правозащитница Валерия Новодворская: полтора года онапровела в психушке и была выписана с диагнозом "вялотекущаяшизофрения". В начале 70-х годов по распоряжению Андропова началасьвысылка диссидентов из СССР. В 1974 году был выдворен, а затем лишен советскогогражданства писатель Александр Солженицын, в 1980 году академик Андрей Сахаровбыл выслан в Горький, где находился под постоянным контролем КГБ.Комитетчики вели оперативную работу и с простыми гражданами: подчиненные Андропова боролись с тунеядцами. Сотрудникикомитета в штатском в самый разгар рабочего дня ходили по магазинам,кинотеатрам, рынкам и другим общественным местам и выборочно интересовались улюдей, почему они не на работе. Правда, такие рейды стали регулярными уже послетого, как Юрий Андропов сменил Леонида Брежнева на посту генсека.КРЕМЛЕВСКИЙ РОМАНТИКК началу 80-х годов усилиями Андропова и его подчиненныхдиссидентское движение в СССР было фактически разгромлено. Но как раз в этотисторический отрезок страна стала меняться изнутри: в ноябре 1982 года, послесмерти генерального секретаря Леонида Брежнева, Юрий Андропов занял высший поств стране. На тот момент ему было 68 лет – возраст не такой преклонный по меркампартийного руководства.Тут-то в народе и стали ходить слухи не только о болезняхАндропова, но и том, что он на самом деле не такой уж злодей, как раньше его характеризовали.Говорили, что генсек много читает, хорошо разбирается в литературе, играет нафортепиано и даже пишет стихи.Однажды Андропов получил письмо с поздравлениями, в которомв шутку упоминалось о том, что власть портит людей. На это заявление генсекответил в стихотворной форме:Сбрехнул какой-то лиходей,Как будто портит власть людей.О том все умники твердятС тех пор уж много лет подряд,Не замечая (вот напасть!),Что чаще люди портят власть.ЭПОХА ПЫШНЫХ ПОХОРОНПодорванное здоровье, проблемы с почками, сахарный диабет иподагра не оставили Андропову шансов на долгое пребывание в Кремле. Менее чемчерез полтора года после назначения, 9 февраля 1984-го всесильный председательКГБ и генсек ЦК КПСС ушел из жизни.Назначенный после него руководить партией 72-летний КонстантинЧерненко продержался в кресле генсека и того меньше – год и несколько дней. Вотличие от Андропова, который первые полгода правления изредка появлялся на публике,Черненко не радовал своим видом общественность. Даже кабинку для голосования наочередных выборах в Верховный Совет ему оборудовали в больнице.Середину 80-х в народе назвали эпохой или пятилеткой пышныхпохорон: из жизни ушли сразу три генеральных секретаря – Леонид Брежнев, ЮрийАндропов и Константин Черненко, а также знаковые и влиятельные партийные фигуры – члены Политбюро Косыгин, Суслов, Пельше, Устинов и Рашидов.Этот период советской истории нашел отражение в анекдотах,передаваемых из уст в уста. В одном из них говорилось, что любимым видом спортачленов Политбюро были гонки на лафетах. Ну а впереди были перестройка иускорение Михаила Горбачева и развал великой империи – Советского Союза.