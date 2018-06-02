Знакомство с работой полицейских произвело сильное впечатление на студентов, и многие молодые люди заинтересовались профессией сотрудника органов внутренних дел...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО организовали экскурсию по Управлению для студентов и педагогического состава Московского финансово-юридического университета. Молодые люди смогли познакомиться с различными направлениями деятельности правоохранителей.Помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков рассказал о том, как осуществляется работа Управления в целом, сколько сотрудников проходят службу в различных подразделениях. Заместитель начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции полковник полиции Игорь Петухов поделился интересными историями из работы уголовного розыска. Студенты слушали с неподдельным вниманием, задавали вопросы и узнавали о порядке и требованиях, предъявляемых к кандидатам.В тире УВД по ЗАО начальник Отделения профессиональной подготовки старший лейтенант внутренней службы Ким Лернер провел инструктаж по технике безопасности, и студенты смогли ознакомиться с проведением тактических занятий по применению оружия сотрудниками полиции.В центре кинологической службы УВД по ЗАО инспекторы-кинологи показали, где живут служебные собаки, как за ними ухаживают, обучают, и рассказали о навыках четвероногих помощников. На учебной площадке были устроены показательные выступления, на которых собаки продемонстрировали навыки по задержанию правонарушителей. Также ребята смогли сделать фотографии со служебными собаками, получив от этого массу удовольствия и хороших впечатлений.Затем студентам показали физкультурно-оздоровительный комплекс УВД по ЗАО, где ежедневно тренируются полицейские. Старший инструктор ОПП УВД по ЗАО майор внутренней службы Сергей Байда продемонстрировал различные боевые приемы, которые можно использовать при самообороне.Знакомство с работой полицейских произвело сильное впечатление на студентов, и многие молодые люди заинтересовались возможностью связать свою профессиональную деятельность со службой в органах внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39