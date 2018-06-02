В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный из окна 16-го этажа дома на улице Санникова города Москвы выбросил кота...

«В отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный из окна 16-го этажа дома на улице Санникова города Москвы выбросил кота.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что хозяином животного является 34-летний москвич, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил домашнего кота по кличке Рыжик с балкона своей квартиры и убил сиамскую кошку. Кот чудом выжил. Временно его приютили соседи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Как объяснил задержанный, он избавился от животных, так как не смог их содержать.Отделением дознания ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – добавила Ирина Волк.